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Giriş Tarihi: 4.9.2021 06:59 Son Güncelleme: 4.9.2021 07:28

Silivri’de fabrika yangını

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Silivri’de fabrika yangını

Silivri’de bulunan tek katlı bir plastik fabrikasında sabah erken saatlerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, sabah erken saatlerde Silivri Değirmenköy'de bulunan tek katlı bir plastik fabrikasında çıktı. Fabrikanın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Bakırköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına tazyikli su ve köpükle müdahalede bulundu.

YANGIN 1.5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 1.5 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında fabrikada büyük hasar meydana geldiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yanan fabrikadaki çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

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Silivri’de fabrika yangını
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