Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şişli’de okul öncesi narkotik ve asayiş denetimi uygulandı
Giriş Tarihi: 4.9.2021 17:48

Şişli’de okul öncesi narkotik ve asayiş denetimi uygulandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli’de okul öncesi narkotik ve asayiş denetimi uygulandı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Asayiş uygulamaları arttırıldı. Şişli Okmeydanı'nda asayiş ve narkotik denetimi gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimler kapsamında araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Okmeydanı'nda genel asayiş ve narkotik olaylarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis Timleri ekipleri katıldı.
Okmeydanı kalekol noktasından toplu olarak çıkış yapan ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını tutarak sabit ve yaya devriye noktaları oluşturdu. Denetimler kapsamında vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli’de okul öncesi narkotik ve asayiş denetimi uygulandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA