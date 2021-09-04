Son dakika haberi! Çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşadı! Eski eşten pes dedirten savunma

"KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI"

SABAH, Ayşem Erdal'ın iddialarının ardından eski eşi Atilla Karabulut'a ulaştı. Karabulut, Erdal'ın iddialarına karşılık kendisini "Ben Ayşem'i aldatmadım, kolunu kıran da ben değilim. Bir insanın kolu kırılsa anında fark etmez mi? Kolunun kırıldığını saatler sonra öğrenmiş. Ya kendi yaptı, ya da tanıdık bir hekimden sahte rapor aldılar. Son olayda da sabah kızımı aradığımda başka bir erkeğin bulunduğu evdeydi. Etrafta alkol şişeleri vardı ve kızım ben arayınca ağlamaya başladı. O an gözüm döndü. Benim yaşadıklarımı her kim yaşasa aynı insani refleksi o da gösterirdi. Benim derdim, Ayşem'in nereye gittiği değil, kendisi istediği yerlere gidip gezebilir ama peşinden çocuklarımı da sürüklüyor. Çocuklarımı bulaştırmasın kendi işlerine" ifadeleriyle savundu.