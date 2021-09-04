Son dakika haberi! Çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşadı! Eski eşten pes dedirten savunma

2008 yılında Ankara'da hayatlarını birleştiren Ayşem Erdal ve Atilla Karabulut çifti, evliliklerinin 10'uncu yıl dönümünde boşanma kararı aldı. İki çocuk dünyaya getiren çifti ayrılığa götüren olaylar zinciri Erdal'ın aldatıldığını öğrenmesiyle başladı. İddiaya göre Ayşem Erdal, ikinci çocuklarına gebe olduğu dönemde eşinin telefonunda başka bir kadından gelen mesajlar olduğunu fark ederek aldatıldığını öğrendi. Bunun üzerine annesi ve iki çocuğuyla birlikte Balıkesir'e taşınan Ayşem Erdal, kayınvalidesinin barışmaları yönündeki ısrarı nedeniyle eşi Atilla Karabulut ile görüşmek için tekrar Ankara'ya döndü.
EVLİLİKLERİNİN 10'UNCU YILINDA BOŞANDILAR
Görüşme sırasında tartışmaya başlayan çift arasında tansiyon yükseldi, arbede yaşandı. Evden ayrılan Ayşem Erdal, saatler sonra yaşanan arbedede kolunun kırıldığını fark ederek, boşanma işlemleri için harekete geçti. Erdal ve Karabulut çifti, evliliklerinin 10'uncu yılında boşanarak evlerini ayırdı. Mahkeme tarafından velayetleri annelerine verilen çocuklar hem annelerinin hem de babalarının yanında yaşamaya başladı.
İPİ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ KOPARDI
Çift arasında tansiyonun yükseldiği ikinci olay ise Ayşem Erdal'ın iki çocuğuyla birlikte arkadaşının çocuğunun doğum günü partisine gitmesiyle başladı. İddiaya göre Erdal, çocuklarını alarak 3 kadın arkadaşı ve çocuklarının da bulunduğu doğum günü partisine katıldı. Geceyi hep birlikte aynı evde geçiren kadınlar, sabah saatlerinde Erdal'ın eski eşi Atilla Karabulut'un telefonuyla uyandı. Sabah saatlerinde çocuklarıyla telefonda görüntülü konuşma gerçekleştiren Karabulut, çocuklarının farklı bir evde olduğunu fark edince kontrolünü kaybederek soluğu eşinin bulunduğu evde aldı.
ÇOCUKLARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE SALDIRDI
Çocuklarının başka bir insanın evinde kalmaması konusunda uyardığı eski eşi Ayşem Erdal'a küfürler savurmaya başlayan Karabulut, kontrolünü kaybederek kendisini izleyen iki çocuğunun gözleri önünde Ayşem Erdal'ı darp etmeye kalkıştı. Erdal'ın arkadaşlarının polisi aramasıyla son bulan saldırı anını anlatan Erdal "Arkadaşımın çocuğunun doğum günü partisi vardı. 3 kadın arkadaşımın evine gittik. Çocuklarımız doğum günü partisinde beraber vakit geçirip oyunlar oynadılar. Saat geç olunca çoluk çocuk geceyi o evde geçirdik. Ev sahibi arkadaşımın yaşlı annesi ve babası da o evde yaşıyordu. Sabah eski eşim çocuklarımı görüntülü aradı, evdeki dedeyi görünce tehditler savurup bulunduğumuz eve geldi. Evin önünde çocukların gözleri önünde hakaretler yağdırıp beni darp etmeye kalktı. Bugün bunu yapan, yarın neler yapmaz. Ben korkuyla yaşamak istemiyorum, mahkum edildiğim bir hayatı kabullenmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
"KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI"
SABAH, Ayşem Erdal'ın iddialarının ardından eski eşi Atilla Karabulut'a ulaştı. Karabulut, Erdal'ın iddialarına karşılık kendisini "Ben Ayşem'i aldatmadım, kolunu kıran da ben değilim. Bir insanın kolu kırılsa anında fark etmez mi? Kolunun kırıldığını saatler sonra öğrenmiş. Ya kendi yaptı, ya da tanıdık bir hekimden sahte rapor aldılar. Son olayda da sabah kızımı aradığımda başka bir erkeğin bulunduğu evdeydi. Etrafta alkol şişeleri vardı ve kızım ben arayınca ağlamaya başladı. O an gözüm döndü. Benim yaşadıklarımı her kim yaşasa aynı insani refleksi o da gösterirdi. Benim derdim, Ayşem'in nereye gittiği değil, kendisi istediği yerlere gidip gezebilir ama peşinden çocuklarımı da sürüklüyor. Çocuklarımı bulaştırmasın kendi işlerine" ifadeleriyle savundu.