Son dakika haberleri | Estetik merkezinde şok ölüm! "DoctorB"nin ameliyatı sonrası hayatını kaybetti...

Son dakika haberi... DoctorB lakaplı ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur ile görüşen Zera Asanova, vücut toparlama, göğüs küçültme ve popo estetiği için anlaşma sağladığı doktorun Şişli'deki kliniğine gitti. anlaşmaya varan genç kadın, anlaşma kapsamında dün İstanbul'a geldi. Klinikte işlemleri yapılan Zera Asanova, sabah saatlerinde ameliyat için masaya yattı.
İddiaya göre genç kadının vücudunda ameliyat sırasında bazı komplikasyonlar oluştu. Hastane yetkilileri tarafından, 112 Acil Servisine haber verildi. Çünkü yine iddiaya göre hastanede yoğun bakım ünitesi yoktu. Durumu kötüye giden talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ukraynalı kadının ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Bülent Cihantimur'un başı, geçtiğimiz haftalarda başka hastalarıyla ilgili yaşanan sıkıntılarla da derde girmişti. Göğüs implantı, bel oyuğu, karın düzeltme, bacak kemiği inceltme, ayak bilekleri düzeltme, yağ aldırma, popo büyütme ve diğer estetik işlemlerini içeren "vücut düzeltme" ameliyatı için Bülent Cihantimur ile anlaşan H.Ö. adlı genç kadın, göğüs implantının patladığını, poposunun düştüğünü ve ayak bileklerinin incelmediğini iddia ederek savcılığa şikayette bulunmuştu.
Fazla kilolarını verdikten sonra sarkan derilerinden kurtulmak için Bülent Cihantimur'a başvuran İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. A.U. da vücuduna takılan büyük silikonlar nedeniyle zor günler geçirmiş, bir de ameliyat sırasında çekilen görüntülerin izinsiz bir şekilde yurt içi ve yurt dışında televizyon kanalında yayınlandığını görünce soluğu savcılıkta almıştı.