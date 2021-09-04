Son dakika haberleri | Estetik merkezinde şok ölüm! "DoctorB"nin ameliyatı sonrası hayatını kaybetti...

İddiaya göre genç kadının vücudunda ameliyat sırasında bazı komplikasyonlar oluştu. Hastane yetkilileri tarafından, 112 Acil Servisine haber verildi. Çünkü yine iddiaya göre hastanede yoğun bakım ünitesi yoktu. Durumu kötüye giden talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ukraynalı kadının ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.