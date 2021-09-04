Sopayla dövdüğü kızının üzerine tiner döküp yaktı

Şanlıurfa Eyyübiye
'de yaşayan yabancı uyruklu Mohammad Davla, kızı Amara Davla'yı (13) evde önce sopayla öldüresiye dövdü. İddiaya göre ardından da üzerine tiner döktüğü kızını ateşe verip, kapıyı kilitleyerek evden çıktı. Çığlıkları duyan komşular, çekiçle kapıyı kırıp içeriye girdiklerinde, küçük kızı banyoda kendisini söndürmeye çalışırken buldu. Amara Davla'yı söndüren komşuları, sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Amara Davla, kurtarılamadı. Gözaltına alınan baba ile 12 yaşındaki diğer kızı adliyeye sevk edildi.