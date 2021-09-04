Taksicinin arkasından kurşun yağdırmıştı: Yakalandı!

Olay, önceki gün saat 15.40 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde cadde üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi yolcu bindikleri takside şoför ile tartıştı.

Tartışmanın ardından iddiaya göre taksi şoförünün 100 lirasını alıp araçtan inen 2 kişiden biri, belinden çıkardığı tabancayla

aracı ile yoluna devam eden taksiciye doğru ateş etti. Taksici yaralanmadan olay yerinden ayrılırken, silahlı saldırgan tabancasını tekrar doğrulttu ancak bu sefer ateş etmedi. Cadde ortasında korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli U. G. (28) dün Bahçelievler 'de bir otelde gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.