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Giriş Tarihi: 4.9.2021 09:45

THY'den yurt içi uçuşlarla ilgili kritik hatırlatma

THY’den yurt içi uçuşlarla ilgili kritik hatırlatma

Türk Hava Yolları sosyal medya hesabından yurt içinde seyahat edecek vatandaşlara hatırlatma yapıldı. Paylaşımda, 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi zorunluluğu getirildiğinin altı çizildi.

Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi zorunluluğu olduğunu hatırlattı.

THY'nin sosyal medya hesabından, "İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 6 Eylül'den itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

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THY'den yurt içi uçuşlarla ilgili kritik hatırlatma
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