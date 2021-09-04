Üzerine gardırop devrilen çocuk öldü

Gaziantep'in Şehitkâmil ilçesinin 8 Şubat mahallesinde meydana gelen olayda, Polat ailesi yeni taşındıkları eve eşyaları yerleştirirken bir odada oyun oynayan 6 yaşındaki Mustafa Polat'ın üzerine gardırop devrildi. Gürültü üzerine odaya giren Özgür-Zeynep Polat çifti, çocuklarını gardırobun altından çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu yıl okula başlayacak olan Mustafa Polat'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.