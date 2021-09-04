Yeşil pasaport alma şartları nelerdir? Yeşil pasaport nedir, kimlere verilir?

Yeşil pasaport ya da hususi pasaport, belirli koşulları olmakla birlikte kamu görevlisi olarak çalışan kişilere ve bu kişilerin ailelerine verilir. Yeşil pasaportun sağladığı dolaşım imkânları oldukça geniştir. En avantajlı pasaport türlerinden biri olan yeşil pasaport, Avrupa ve Amerika da dahil olmak üzere 160'tan fazla ülkeye vizesiz bir şekilde giriş yapma imkânı sağlamaktadır.
YEŞİL PASAPORT ŞARTLARI
Yeşil pasaport, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'na göre verilmektedir. "Kimler yeşil pasaport alabilir?" sorusunun yanıtı olan hükümler de aynı Kanun'da yer almaktadır. Söz konusu Kanun'da yer alan hükümlere göre yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişiler şunlardır:
YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Yukarıda belirtilen ve yeşil pasaport almaya hak sahibi olan kişilerin ve ailelerinin yeşil pasaport alması için gerekli olan bazı belgeler vardır:
YEŞİL PASAPORT ALMAK İÇİN KAÇ YIL ÇALIŞMAK LAZIM?
Yeşil pasaport alabilmek için gerekli olan koşullardan biri, devlet memurluğunda birinci, ikinci ya da üçüncü derece kadrolarda bulunmaktır. Dolayısıyla yeşil pasaport alabilmek için devlet memuru olarak kaç yıl çalışmış olmak gerektiği sorusunun yanıtı, kişiye ve duruma göre değişkenlik gösterir. Kaç yıllık memuriyet hizmeti olduğuna bakılmaksızın birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolarda çalışanlar yeşil pasaport almaya hak kazanırlar.
10 YILLIK MEMUR YEŞİL PASAPORT ALABİLİR Mİ?
Yeşil pasaport sahibi olabilmek için gerekli koşullar arasında belli bir yıl şartı yoktur. Yalnızca birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolarda çalışıyor olmak şartı vardır. Bu nedenle birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolarda çalışma koşulunu sağlamadığı sürece 10 yıl görev süresine sahip bir memur yeşil pasaport alamaz.
YEŞİL PASAPORT İPTAL NEDENLERİ
Yeşil pasaport sahibi iken, yeşil pasaport alma koşullarından birini kaybeden kişilerin yeşil pasaportları iptal edilir.