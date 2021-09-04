Yeşil pasaport alma şartları nelerdir? Yeşil pasaport nedir, kimlere verilir?

Yeşil pasaport ya da hususi pasaport, belirli koşulları olmakla birlikte kamu görevlisi olarak çalışan kişilere ve bu kişilerin ailelerine verilir. Yeşil pasaportun sağladığı dolaşım imkânları oldukça geniştir. En avantajlı pasaport türlerinden biri olan yeşil pasaport, Avrupa ve Amerika da dahil olmak üzere 160'tan fazla ülkeye vizesiz bir şekilde giriş yapma imkânı sağlamaktadır.

YEŞİL PASAPORT ŞARTLARI

Yeşil pasaport, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'na göre verilmektedir. "Kimler yeşil pasaport alabilir?" sorusunun yanıtı olan hükümler de aynı Kanun'da yer almaktadır. Söz konusu Kanun'da yer alan hükümlere göre yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişiler şunlardır:

Birinci, ikinci ya da üçüncü derece kadrolarda çalışmakta olan devlet memurları

TBMM'nin eski mensupları

Eski bakanlar

Birinci, ikinci ya da üçüncü derecede çalışan ve kadrolu olmayan diğer kamu görevlileri

Birinci, ikinci ya da üçüncü derecede kadrolarda çalışmakta iken emekli olan ya da görevden çekilmiş olan memurlar ve diğer kamu çalışanları

Aktif olarak çalışan büyükşehir, il ya da ilçe belediye başkanları

Birinci dereceden kadro ile görev yaptıktan sonra emekli olan belediye başkanları

Devlet sporcusu unvanına sahip olan resmi sporcular

Yeşil pasaport almaya hak sahibi olan kamu çalışanlarının eşlerine, 18 yaşına gelmemiş olan çocukları ve öğrenim hayatına devam etmekte olan, evlenmemiş olan ve ailesiyle birlikte ikamet eden çocukları.

YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yukarıda belirtilen ve yeşil pasaport almaya hak sahibi olan kişilerin ve ailelerinin yeşil pasaport alması için gerekli olan bazı belgeler vardır:

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Bu formun düzenlenme tarihi itibariyle altmış gün geçerliliği vardır. Bu nedenle form doldurulduktan sonra altmış gün içinde başvuru yapılması gerekir).

Nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da geçici kimlik belgesi

Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

Maliye Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak belirlenen pasaport defter ücretinin ödendiğini gösteren belge

Daha önceden alınmış olan ve henüz iptal işlemi gerçekleştirilmemiş olan geçerli ya da geçersiz durumdaki pasaportlar

Reşit olmayan kişiler ya da kısıtlı durumda bulunan kişiler için, velilerin başvuru işlemine iştirak edememesi durumunda, veliler için noter yoluyla alınmış olan muvafakatname

18 yaşından büyük olmakla birlikte 25 yaşını doldurmamış olan ve öğrenciliği devam ettiği için ebeveynlerinden biri üzerinden yeşil pasaport almaya hakkı olan kişiler için öğrenci belgesi

YEŞİL PASAPORT ALMAK İÇİN KAÇ YIL ÇALIŞMAK LAZIM?

Yeşil pasaport alabilmek için gerekli olan koşullardan biri, devlet memurluğunda birinci, ikinci ya da üçüncü derece kadrolarda bulunmaktır. Dolayısıyla yeşil pasaport alabilmek için devlet memuru olarak kaç yıl çalışmış olmak gerektiği sorusunun yanıtı, kişiye ve duruma göre değişkenlik gösterir. Kaç yıllık memuriyet hizmeti olduğuna bakılmaksızın birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolarda çalışanlar yeşil pasaport almaya hak kazanırlar.

10 YILLIK MEMUR YEŞİL PASAPORT ALABİLİR Mİ?

Yeşil pasaport sahibi olabilmek için gerekli koşullar arasında belli bir yıl şartı yoktur. Yalnızca birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolarda çalışıyor olmak şartı vardır. Bu nedenle birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolarda çalışma koşulunu sağlamadığı sürece 10 yıl görev süresine sahip bir memur yeşil pasaport alamaz.

YEŞİL PASAPORT İPTAL NEDENLERİ

Yeşil pasaport sahibi iken, yeşil pasaport alma koşullarından birini kaybeden kişilerin yeşil pasaportları iptal edilir.