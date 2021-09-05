18 bin 700 şoförden sadece 1’i aşı olmadı

Okullarda alınacak önlemlerin yanı sıra servislerin durumu da veliler tarafından merak konusu. 25 bin servis aracıyla yeni eğitim dönemine hazır olduklarını belirten İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası
(İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, "18 bin 700 üyemizden yalnızca biri aşı yaptırmadı. Diğerleri aşı kartlarını okullara teslim etti" dedi. Öztürk, "Çocuklar ve büyükler için ayrı ayrı maske paketleri tedarik ettik. Arabalarımızın kapısına 'Maskesiz binilmez', 'Maske, mesafe, temizlik hepimiz için' yazan uyarılar astık" diye konuştu.
Araçların içine oturma planlarını koyduklarını kaydeden Öztürk, "Koltuklarımızı numaralandırdık ki öğrenci hangi koltukta sezona başlarsa o koltukta sezonu bitirebilsin. Servis araçlarına servislerin bittiği her gün merkez şubelerimizde ücretsiz dezenfekte işlemleri yapacağız. Şoför arkadaşlarımızın da servisleri bitirdikten sonra mutlaka çocukların en çok temas ettiği yerleri yüzde 70 oranında alkollü temizlik maddesiyle temizletmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.