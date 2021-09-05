5 kazada 6 kurban

KONYA:
Bir firmada motorlu kurye olarak görev yapan Mustafa Bakar idaresindeki plakasız motosiklete, Zübeyt Duran'ın (46) kullandığı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte savrulan Bakar öldü.
MERSİN:
Anamur'da, tünel girişindeki beton bloka çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf Çağlar (52) ile araçta bulunan Mehmet Çağlar (37) öldü.
ŞANLIURFA:
Seyir halindeyken lastiği patlayan Osman Eren, aracını yol kenarına çekip otomobilden indi. Eren'e, aynı yönde hızla gelen bir otomobil çarptı. İki araç arasında sıkışan Eren, hayatını kaybetti.
İZMİR:
Karabağlar'da, önceki gece yarısı Yeşillik caddesinden yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Karataş (53), V.K.'nin kullandığı taksinin çarpması sonucu öldü.
KOCAELİ:
Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Y.E.'nin kullandığı otomobil, aynı yönde giden İ.B. yönetimindeki mermer yüklü kamyon ile çarpıştı. Otomobilde bulunan Nuriye Esengin'in (74) öldüğü kazada, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.