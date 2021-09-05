5 kazada 6 kurban

Bir firmada motorlu kurye olarak görev yapan Mustafa Bakar idaresindeki plakasız motosiklete, Zübeyt Duran'ın (46) kullandığı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte savrulan Bakar öldü.Anamur'da, tünel girişindeki beton bloka çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf Çağlar (52) ile araçta bulunan Mehmet Çağlar (37) öldü.Seyir halindeyken lastiği patlayan Osman Eren, aracını yol kenarına çekip otomobilden indi. Eren'e, aynı yönde hızla gelen bir otomobil çarptı. İki araç arasında sıkışan Eren, hayatını kaybetti.Karabağlar'da, önceki gece yarısı Yeşillik caddesinden yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Karataş (53), V.K.'nin kullandığı taksinin çarpması sonucu öldü.Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Y.E.'nin kullandığı otomobil, aynı yönde giden İ.B. yönetimindeki mermer yüklü kamyon ile çarpıştı. Otomobilde bulunan Nuriye Esengin'in (74) öldüğü kazada, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.