Aydın'ın Çine ilçesinde 5 yaşındaki çocuk bıçaklandı. Minik çocuğun hayatı tehlikesi olduğu öğrenildi. Çine'de M.T. oğlu İ.E.T (5) ile akşam namazı için Sarıoğlu Mahallesi'ndeki Kalabak Parkı yanındaki camiye doğru gittiği sırada iddiaya göre psikolojik sorunu olduğu öne sürülen E. Y. (26), İ.E.T'yi karın boşluğundan bıçakladı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan minik çocuk önce Çine Devlet Hastanesi'ne, buradan da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.E.T.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Saldırgan E.Y. ise olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.