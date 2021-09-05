Akçaabat Millet bahçesinde çocuk şenliği düzenlendi

Akçaabat Belediyesi tarafından 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı öncesinde çocuklara moral sağlamak ve onları motive etmek için Akçaabat Millet Bahçesinde "Çocuk Şenliği Etkinliği" düzenledi.

Pandemi kurallarına ve tedbirlere riayet edilerek, Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Akçaabat Millet Bahçesinde düzenlenen çocuk şenliği etkinliğine çocuklar ve velileri katıldı. Şenlikte, çocuklara balonlar dağıtıldı.Etkinlikte çocuk dansları, tahta bacak, palyaço ve maskot gösterileri, eğlenceli yarışmalar ,zeka oyunları VE halk oyunları gösterileriyle çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Yapılan Çocuk şenliği etkinliği ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim "Akçaabat Millet Bahçemizde, Milletimizin Bahçesinde çocuklarımızla birlikte böyle bir etkinliği gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Akçaabat Millet Bahçemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans yöntemi ile katılımları ile 5 Haziran 2020 tarihinde açılmıştı. Akçaabat'ımıza deniz manzaralı muhteşem bir Millet Bahçesini kazandırdıkları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum"dedi

Açılışından bugüne Akçaabat Millet Bahçesinde her kesime yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini ifade eden başkan Ekim," Bugünde burada pandemi kurallarında da titizlikle dikkat ederek Akçaabat Belediyemizin Organizasyonunda Çocuk şenliği programını gerçekleştiriyoruz. COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen kitlelerden biri olan çocuklara, aileleri ile keyifli vakit geçirebilecekleri bir açık hava etkinliğini hayata geçirdik. Bu etkinliğimiz pazartesi günü başlayacak olan eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarımıza moral ve motivasyon kaynağı olacaktır.

Çocuklarımız burada şarkılar eşliğinde dans ederken; tahta bacak, palyaço ve maskot gösterileri ve çeşitli yarışmalar ile keyifli zaman geçiriyorlar. Amacımız burada sadece çocuklarımızı eğlendirmek değil; eğlendirirken aynı zamanda öğretmektir. Etkinliğimizin içerisinde çeşitli zekâ oyunları da yer alıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Her zaman çocuklarımızın yanında olacağız. Bu vesileyle çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni eğitim öğretim dönemlerini kutluyor onlara başarılar diliyorum" dedi