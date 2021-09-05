Alanya’da yangın havuzuna düşen 1 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Alanya İlçesi'nin Demirtaş'ın Başköy Mahallesi'nde meydana geldi.Alanya Orman Müdürlüğü'ne ait yangın havuzu civarında olan bir vatandaş, havuzda bir kişinin hareketsiz yattığını görerek durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma, havuzda cansız bir bedenle karşılaştı. Cesedin Başköy'de yaşayan akli dengesi bozuk olan 42 yaşındaki Ahmet Uçan' ait olduğu belirlendi. Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca ceset incelenmek üzere Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.