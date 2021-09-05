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Giriş Tarihi: 5.9.2021 23:58

Alanya'da yangın havuzuna düşen 1 kişi öldü

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da yangın havuzuna düşen 1 kişi öldü

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Orman Müdürlüğü'ne ait yangın havuzuna düşen akli dengesi bozuk olan 42 yaşındaki Ahmet Uçan yaşamını kaybetti. Uçan'ın cesedi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Alanya İlçesi'nin Demirtaş'ın Başköy Mahallesi'nde meydana geldi.Alanya Orman Müdürlüğü'ne ait yangın havuzu civarında olan bir vatandaş, havuzda bir kişinin hareketsiz yattığını görerek durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma, havuzda cansız bir bedenle karşılaştı. Cesedin Başköy'de yaşayan akli dengesi bozuk olan 42 yaşındaki Ahmet Uçan' ait olduğu belirlendi. Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca ceset incelenmek üzere Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Alanya'da yangın havuzuna düşen 1 kişi öldü
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