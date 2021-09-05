Antalya’da arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

Muratpaşa
ilçesinde arkadaşına ait evde ölü bulunduktan sonra Antalya
Adli Tıp Kurumuna gönderilen Gülseda Karagülle'nin otopsi işlemleri tamamlandı.
Karagülle'nin cenazesini Adli Tıp Kurumunun morgundan teslim alan yakınları gözyaşı döktü. Genç kadının, Uşak
'ta toprağa verileceği belirtildi.
Otellerde güzellik uzmanı olarak çalışan Karagülle'nin daha önce böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü öğrenildi.
Gülseda Karagülle dün Sedir Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki arkadaşının dairesinde hareketsiz halde bulunmuş, arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekibi, genç kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.