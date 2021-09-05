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Giriş Tarihi: 5.9.2021

Bir kadın üzüm bağında öldürülmüş halde bulundu

Bir kadın üzüm bağında öldürülmüş halde bulundu
Mardin'in Savur ilçesinde bir kadın, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İçören Mahallesi'nde üzüm bağında Emine P.'yi (61) boğazı kesilmiş halde bulan mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi. Bağa gelen ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Emine P.'nin cenazesi, Mardin Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla Emine P.'nin eşi Abdülkadir P.'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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Bir kadın üzüm bağında öldürülmüş halde bulundu
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