Çukurca’dan bu kez müzik sesi yükseldi

Hakkâri'nin Çukurca
ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali"ne Giresun
'dan katılan Kezban Bektaş, bölgedeki huzur ortamı sayesinde güzel anlar yaşadıklarını söyledi. Terörden dolayı güvenlik gerekçesiyle yasaklı bölge olan ve Zap Kampı'nın hemen karşısındaki Çukurca kırsalı, Türkiye
'nin çeşitli bölgelerinden gelen doğa tutkunlarına ev sahipliği yaptı.
Bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından Çukurca'da bu yıl yapılan "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali"ne katılan misafirler, bir zamanlar girilemeyen dağlık ve ormanlık alanda gezdi. Gece ise, ilçe meydanında kaymakam, belediye başkanı, jandarma komutanı ve vatandaşlarla birlikte halaylar çekti. Geçmişte, karanlık çökünce olayların yaşandığı ilçede, ateşler yakıldı ve bu kez müzik sesleri yükseldi.
TÜRKÇE-KÜRTÇE TÜRKÜLER...
Hakkâri Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 300 kişiden oluşan sanat ve kültür ekibi "Rengi Hakkâri'nin" Çukurca Belediye meydanında yaptığı sanat gösterisi katılımcılar tarafından tam not aldı. Rengi Hakkâri ekibinde yer alan sanatçılar tarafından söylenen Türkçe ve Kürtçe türküler eşliğinde İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar ve doğa sporları festivaline katılan misafirler ile ilçe halkı birlikte doyasıya halay çekti.
'KALPLERE DOKUNULDU'
Giresun'dan festivale gelen Kezban Bektaş, "Bölgeye gelirken herhangi bir güvenlik sıkıntısı yaşamadık. Karşılaştığımız olağanüstü doğaya ise hayran kaldık. Daha önce bu bölgenin adı olumsuzlukla anılıyordu. Fakat şu an aksine güvenli ve huzurlu olması çok hoşumuza gitti. Bölge halkının gösterdiği misafirperverlik ise ayrı bir güzel anı oldu. Böyle bir etkinlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. İnsanların sadece bedenlerine değil kalplerine dokunmak ve Türkiye'deki kültürleri tanımak için bu tür etkinlikler çok büyük bir fırsat. Bu kadar umutlu gençlerle birlikte olmak çok onur verici bir güzellik" dedi.