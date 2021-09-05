Çukurca’dan bu kez müzik sesi yükseldi

Bir zamanlar terör saldırıları ile adından söz ettiren sınırın sıfır noktasındaki Hakkâri'nin Çukurca ilçesi, artık doğa sporları ve sosyal faaliyetlerle anılıyor. Terörden dolayı güvenlik gerekçesiyle yasaklı bölge olan ve Zap Kampı'nın hemen karşısındaki Çukurca kırsalı Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen doğa tutkunlarına ev sahipliği yaptı.
Bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından Çukurca'da bu yıl yapılan "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali"ne katılan misafirler, bir zamanlar girilemeyen dağlık ve ormanlık alanda gezinti yaptı. Gece ise, ilçe meydanında kaymakam, belediye başkanı, jandarma komutanı ve vatandaşlarla birlikte halaylar çekti. Geçmişte, karanlık çökünce olayların yaşandığı ilçede, ateşler yakıldı ve bu kez müzik sesleri yükseldi.
Karadeniz'den, Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesine festivale gelen Kezban Bektaş, "bölgeye gelirken herhangi bir güvenlik sıkıntısı yaşamadan vardıklarını söyledi. Doğasever Bektaş, Çukurca'ya vardıkların da ise karşılaştıkları olağan üstü doğaya hayran kaldıklarını belirterek, "Daha önce buradaki bu bölgenin adının olumsuzlukla anılıyordu.
Fakat şuan aksine güvenli ve huzurlu olması çok hoşumuza gitti. Bölge halkının bizlere karşı göstermiş olduğu misafirperverliği ise ayrı bir güzel anı oldu" dedi. Böyle bir etkinlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğu belirten Bektaş, "İnsanların sadece bedenlerine değil de insanların kalplerine dokunmak ve Türkiye'deki kültürleri tanımak için bu tür etkinlikler çok büyük bir fırsattır. Bu kadar umutlu gençlerle birlikte olmak çok onur verici bir güzellik" dedi.
TÜRKÇE-KÜRTÇE TÜRKÜLER EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKİLD
Hakkâri Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 300 kişiden oluşan sanat ve kültür ekibi olan "Rengi Hakkâri'' ekibinin Çukurca Belediye meydanında yaptığı sanat gösterisi katılımcılar tarafından tam not aldı. Rengi Hakkâri ekibinde yer alan sanatçılar tarafından söylenen Türkçe ve Kürtçe türküler eşliğinde İlçe kaymakamı Hasan Kurt, Belediye başkanı Ensar Dündar ve doğa sporları festivaline katılan misafirler ile ilçe halkı birlikte doyasıya halay çekti.