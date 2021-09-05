Çukurca’dan bu kez müzik sesi yükseldi





Fakat şuan aksine güvenli ve huzurlu olması çok hoşumuza gitti. Bölge halkının bizlere karşı göstermiş olduğu misafirperverliği ise ayrı bir güzel anı oldu" dedi. Böyle bir etkinlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğu belirten Bektaş, "İnsanların sadece bedenlerine değil de insanların kalplerine dokunmak ve Türkiye'deki kültürleri tanımak için bu tür etkinlikler çok büyük bir fırsattır. Bu kadar umutlu gençlerle birlikte olmak çok onur verici bir güzellik" dedi.