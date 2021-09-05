Edirne ciğeri biberine kavuştu

Edirne
mutfağının ünlü lezzeti tava ciğerinin garnitürü olan Karaağaç acı biberinin iplere dizilmesine ve kurutulmasına başlandı. Kentte hasadı devam eden acı biberler ev kadınları tarafından önce ipe diziliyor, sonra gölgelik alanlarda kurumaya bırakılıyor. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar "Artık hasadı yapılan biber servise hazır. Ozan şöyle diyor, tava ciğer ve biber için türküsünde. 'Tavası var, ciğeri var, yanında biberi var. A be güzel Edirne'm sende daha neleri var'. Tava ciğer ve biber. Birbirlerinin olmazsa olmazı iki aşığı buluşturduk" dedi.