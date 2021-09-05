Erhan Altunay’dan ’Ağlama Duvarı’yla ilgili çarpıcı açıklama: Tapınağın parçası değil, palavra

"DELİNİN TEKİ KENDİSİNİN KUTSAL KANDAN GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ"

Bu ayaklanmalardan biri olan Barkabo isyanına dikkat çeken Altunay, "Delinin teki kendisinin kutsal kandan geldiğini iddia etti. Kendine yıldız soyu diyen bir adamdır. Bütün Yahudileri toplar, 'herkes bir parmağını kopartıp ısırsın cesaretini görelim' der. Bir parmağını ısırıp koparacak kadar cesaretin varsa gel bana katıl der. Böyle deli bir ordu toplar ve orada ayaklanma çıkartır. Bir lejyonun yok olduğunu duyan Adrianus çıldırır." ifadelerini kullandı.

Erhan Altunay'dan 'Ağlama Duvarı'yla ilgili çarpıcı açıklama: Tapınağın parçası değildir | Video

"AĞLAMA DUVARI PALAVRA"

İsyanın ardından İmparator Adrianus'un tapınağı yıkma emri verdiğini ifade eden Altunay, "Bu yüzden bugün tapınağın hiçbir izi yoktur. Ağlama Duvarı palavra. Hiçbir şekilde tapınağın izi yoktur. Ağlama Duvarı çok daha önce Marcus Antonios tarafından yapılan bir duvarın parçasıdır. O yüzden yıkılmamıştır. Yoksa Adrianus'un emri var yıkarlardı tapınağa ait olsaydı" şeklinde konuştu.