Eski kocası evi basıp hakaretler yağdırdı

Ankara
'da, 2008'de Atilla Karabulut ile evlenen Ayşem Erdal, 3 yıl önce ikinci çocuğuna hamileyken aldatıldığını öğrenince iki çocuğunu alıp Balıkesir
'e taşındı. Barışmak için görüşen çift arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Ayşem Erdal'ın kolu kırıldı. Bu olaydan sonra çift boşandı. Çift arasında tansiyonun yükseldiği ikinci olay ise Ayşem Erdal'ın iki çocuğuyla birlikte arkadaşının çocuğunun doğum günü partisine gitmesi nedeniyle yaşandı. İddiaya göre Erdal, çocuklarını alarak 3 kadın arkadaşı ve çocuklarının da bulunduğu doğum günü partisine katıldı. Eski eşini görüntülü olarak arayan Karabulut, çocuklarının farklı bir evde olduğunu fark edince evi bastı. Eski eşine küfürler yağdıran Karabulut çocuklarının gözleri önünde Erdal'ı darp etmeye kalkıştı. Ayşem Erdal, "Bugün bunu yapan, yarın neler yapmaz. Ben korkuyla yaşamak istemiyorum" dedi.