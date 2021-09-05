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Giriş Tarihi: 5.9.2021

Genç kızı öldürüp kaçtılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Genç kızı öldürüp kaçtılar
İstanbul'da 6 arkadaşıyla bir evde vakit geçiren 18 yaşındaki Cemile Şenel, çıkan bir kavgada silahla vuruldu. Genç kızın öleceğini anlayan grup, kızı sokağa bırakıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Cemile Şenel hayatını kaybetti.
Sultangazi ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir apartman girişinde dün silahla vurulmuş genç kız bir bulundu. Üzerinde kimlik bulunmayan genç kız hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kızın bulunduğu eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri bir kişiyi gözaltına aldı, 3 kişi ise kaçtı. Şüpheli, polise verdiği ifadesinde genç kızın kim tarafından ve neden öldürüldüğünü söylemedi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken Esenyurt'ta bir aile, 18 yaşındaki kızlarının kaybolduğunu iddia ederek karakola başvurdu. Polis teşhis için aileyi Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Yapılan incelemede cesedin kayıp ihbarı bulunan Cemile Şenel'e ait olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Genç kızı öldürüp kaçtılar
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