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Giriş Tarihi: 5.9.2021 11:41

Guinness rekortmeni Dario Costa, başarısını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kutladı

DHA
Guinness rekortmeni Dario Costa, başarısını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kutladı

'Uçak İle En Uzun Tünel Uçuşu' Dünya Rekoru'nu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Red Bull sporcusu Dario Costa trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde başarısını kutladı.

Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerindeki uçuşuyla dünya rekoru kıran, dünyanın en önemli gösteri pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa, rekoru da kendisine özgü bir şekilde kutladı. Özel olarak modifiye edilen Zivko Edge 540 yarış uçağı ile 43.44 saniyede iki tünelden geçerek 'Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu' Dünya Rekoru'nu kıran İtalyan pilot, bu şovun hemen bir gün sonrasında İstanbul'un kalbi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kutlama uçuşu gerçekleştirdi.

Adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran Red Bull sporcusu Dario Costa, İstanbul'un en ikonik noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından uçtu.

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Guinness rekortmeni Dario Costa, başarısını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kutladı
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