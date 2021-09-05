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Giriş Tarihi: 5.9.2021 11:09

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 56 kişi yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 56 kişi yakalandı

İstanbul genelinde son bir ay içerisinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranmaları olan şahıslara yönelik Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda 56 kişi yakalandı. Adam yaralamadan, hırsızlığa, cinsel tacizden yağmaya kadar onlarca farklı suçlardan aranan şahıslar tek tek adli mercilere teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla, İstanbul genelince operasyonlar yapıldı. Son 1 ay içerisinde yapılan operasyonlarda toplamda 56 kişi yakalandı.



Operasyonlarda yakalanan şahıslardan Remzi K.'nın adam kaçırmaktan 14 yıl 4 ay, Halil İbrahim Ç.'nin Hırsızlıktan 13 Yıl 6 Ay, Tuncay A'nın yağmadan 8 yıl 4 ay, Hümmet D.'nin Kasten Yaralamadan 7 Yıl 8 Ay ve Bedrettin K'nın ise cinsel istismar suçundan 10 kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Bu şekilde onlarca yıl hapis cezası alan toplamda 56 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 56 kişi yakalandı
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