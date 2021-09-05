Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 56 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla, İstanbul genelince operasyonlar yapıldı. Son 1 ay içerisinde yapılan operasyonlarda toplamda 56 kişi yakalandı.





Operasyonlarda yakalanan şahıslardan Remzi K.'nın adam kaçırmaktan 14 yıl 4 ay, Halil İbrahim Ç.'nin Hırsızlıktan 13 Yıl 6 Ay, Tuncay A'nın yağmadan 8 yıl 4 ay, Hümmet D.'nin Kasten Yaralamadan 7 Yıl 8 Ay ve Bedrettin K'nın ise cinsel istismar suçundan 10 kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Bu şekilde onlarca yıl hapis cezası alan toplamda 56 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.