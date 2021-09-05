Hastanın midesinden efsane olarak bilinen telefon çıktı

Kosova'nın Başkenti Priştine'de duyanları hayrete düşüren bir olay meydana geldi. 4 gündür midesinde Nokia 3310 ile yaşayan kimliği açıklanmayan bir hasta ameliyata alındı.

DOKTOR TELEFONUN FOTOĞRAFINI FACEBOOK HESABINDAN PAYLAŞTI

Pazartesi günü ameliyata alınan hastanın midesindeki 20 yıl öncenin en ünlüsü Nokia 3310 model cep telefonu, doktor Skender Teljaku'nun önderliğindeki ekiple çıkarıldı. Teljaku, telefonun fotoğrafını Facebook hesabından paylaştı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, doktorun gönderisinde endoskopi röntgenlerinin de fotoğrafları yer aldı. Teljaku, ameliyatta hastanın karnını açmadan özel endoskopi cihazları kullanarak telefonu üç parça halinde çıkardıklarını söyledi.

TELEFONU NEDEN VE NASIL YUTTUĞU AÇIKLANMADI

Doktor, telefonun en tehlikeli parçasının batarya olduğunu, bunun patlayıp organlara tehlikeli kimyasallar bulaştırabileceğini ifade etti. Hastanın telefonu nasıl ve neden yuttuğuysa bilinmiyor.

NOKİA 3310 CEP TELEFONU EFSANESİ OLARAK BİLİNİYOR

Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia'nın 3310 modeli 21 yıl önce piyasaya sürülmüş, dayanıklılığıyla dünya çapında ün kazanmıştı.