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Giriş Tarihi: 5.9.2021

Hayat kurtaran vasiyet

AA
Hayat kurtaran vasiyet

Bolu’da beyin kanaması geçiren avukat Nurfer Akgül hayatını kaybetti. Akgül’ün bir yıl önce yaptığı organ bağışı başvurusunu vasiyet kabul eden ailesi organlarını bağışladı. Genç avukat 5 kişiye umut oldu

Avukat Nurfer Akgül, 2 Eylül'de aracıyla seyahat ederken rahatsızlandı. Ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Akgül'ün beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Akgül, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.



Ailesi, kızlarının organlarını bağışladı. Nurfer Akgül'ün kalbi, akciğeri ve karaciğeri ile 2 böbreği, aynı hastanede ameliyatla alınarak 5 hastaya nakledilmek üzere farklı illere gönderildi. İki çocuk annesi Akgül'ün cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.



Akgül'ün ablası Ayfer Ugış, doktorların kendilerine organ bağışı konusunda bilgi verdiğini belirterek, "Kardeşimin yaklaşık 1 yıl önce organ bağışı için başvurduğunu öğrendik. Bunu bir vasiyet sayarak organ bağışına destek olmak istediğimiz için kardeşimin organlarını bağışladık. 5 kişiye hayat oldu. Bizi teselli eden en büyük şey bu" dedi. Anne Necla Gülsoy da çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Yavrum 5 kişiye hayat oldu, umut oldu. Onun için rahatım. Onların duaları yavruma yetecek inşallah. Acım büyük" diye konuştu.

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Hayat kurtaran vasiyet
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