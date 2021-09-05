İş yerinden 1 milyon TL’lik malzeme çaldı; yakalanma anı kamerada

Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde tarım işletmesi sahibi S.B., depoda yaklaşık 1 milyon TL değerinde sulama borusu, vana ve fıskiyelerin yerinde olmadığını fark etti. Depo sorumlusu olarak çalışan Onur Hakan B.'den şüphelenen iş yeri sahibi, şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi fiziki takibe aldı. Çalışmalar sonucu şüpheli arkadaşları ile sohbet ederken yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.



4 AY BOYUNCA HIRSIZLIK YAPMIŞ



Emniyete götürülen Onur Hakan B. ifadesinde suçunu kabul ederek aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Ruhi Ş. (35) ile birlikte plan yaptığını ve yaklaşık 4 aydır sulama sistemi malzemelerini sattıklarını söyledi.



Onur Hakan B. ayrıca Erman Ş. (39) ve Kadir A.'nın (32) bulduğu müşterilere malzemeleri Rıdvan O. (38) ve Serhan Ş. (31) yardımıyla taşıyıp sattıklarını öne sürdü. Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, şüphelileri de yakaladı. Onur Hakan B.'nin bahsettiği adreslerde ele geçirilen sulama sistemi malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden Erman Ş. ile Rıdvan O. suçlamayı kabul etmezken, Kadir A. ise malzemelerin çalıntı olduğunu bilmediğini, pazarlama konusunda yardımcı olduğunu öne sürdü. Serhan Ş.'nin ise Rıdvan O.'nun taşıma işi olduğunu söylediğini, bu nedenle çalıntı olduğunu bilmediği ve malzemeleri istenen yerlere götürdüğünü iddia etti. Ele geçirilen sulama sistemi malzemeleri S.B.'ye teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.