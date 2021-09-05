İzmir’de düğüne giden minibüs apartmanın bahçesine düştü: 20 yaralı

4 KATLI APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Sürücünün tüm çabalarına rağmen minibüs, geri geri giderek 4 katlı apartmanın bahçesine düştü. Minibüs zemin kattaki eve çarparak dururken, evde hasar oluştu. Kazada ev halkından yaralanan olmazken, olay sonrasında apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.