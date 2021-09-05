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Giriş Tarihi: 5.9.2021 12:22

Jandarma kayıp hayvanları gece görüş termalleriyle buldu

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Jandarma kayıp hayvanları gece görüş termalleriyle buldu

Elazığ'da kayıp 80 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu gece görüş termalleriyle bulundu.

Palu ilçesi Arındık bölgesinde Selahattin Güneş Arar'a ait 80 küçükbaş hayvan kayboldu. Hayvanların sahibi bölgenin dağlık ve kayalık arazi olması sebebiyle İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi. İl Jandarmaya bağlı Arındık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hem çalınma hem de kayıp durumuna karşı geniş kapsamlı çalışma yaptı. Havanın karanlık olması sebebiyle ekipler, bölgede gece görüş termalleriyle arama yaptı. Bölgede yapılan 4 saatlik arama sonucunda sürü 5 kilometre uzaklıkta dağlık alanda buldu. Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Jandarmaya teşekkür eden Arar, zor arazi şartlarına rağmen ekiplerin seferber olarak geçim kaynağı olan hayvanları bulduğunu belirtti.

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Jandarma kayıp hayvanları gece görüş termalleriyle buldu
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