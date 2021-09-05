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Giriş Tarihi: 5.9.2021 10:39 Son Güncelleme: 5.9.2021 10:41

Marmara'da can pazarı! Vapurdan düşüp hayatını kaybetti

İHA
Marmara’da can pazarı! Vapurdan düşüp hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç olay! Kadıköy Fenerbahçe açıklarında yaşlı bir adam, seyir halinde olan vapurdan denize düştü. Ekiplerin adamı kurtardığı anlar ve vatandaşların meraklı bekleyişi kameralara yansırken, iskeleye çıkartılan adam hayatını kaybetti.

Acı olay, dün saat 14.50 sıralarında Kadıköy Fenerbahçe açıklarındaki bir vapurda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşlarında bir adam, Adalar seferini yapan vapurda seyretmeye başladı. Bir süre sonra adam henüz bilinmeyen bir nedenle geminin güvertesinden denize düştü. Adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu mürettebata bildirdi.

Kaptanın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevlileri, suyun yüzeyinde bilinci kapalı olarak bulunan adamı bota alarak Üsküdar iskelesine çıkarttı.

Üzerinden kimlik çıkmayan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan yaşanan can pazarı ve vatandaşların meraklı bekleyişi ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların düşen adamı bekleyişi ve ekiplerin arama çalışmaları görülüyor.

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Marmara'da can pazarı! Vapurdan düşüp hayatını kaybetti
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