O görüntü sosyal medyada viral oldu! Korku filmi gibi...

Çin'de 4 yaşında bir kız çocuğu boru için açılan deliğe kafasını sıkıştırınca görenleri hayrete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Minik kız çocuğunun anne ve babası kızın kafasını delikten çıkarabilmek için çeşitli yollar denese de çabalar sonuçsuz kaldı. Minik yaramazın ebeveynleri çareyi itfaiye ekiplerine haber vermekte buldu. Dört yaşındaki kız çocuğunun kurtarma çalışmaları ise tam 40 dakika sürdü. Sosyal medya kullanıcıları ise kız çocuğunun baş aşağı durduğu görüntüleri Halka filmindeki bir karaktere benzetti.