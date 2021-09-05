O görüntü sosyal medyada viral oldu! Korku filmi gibi...

Çin'de 4 yaşında bir kız çocuğu boru için açılan deliğe kafasını sıkıştırınca görenleri hayrete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Minik kız çocuğunun anne ve babası kızın kafasını delikten çıkarabilmek için çeşitli yollar denese de çabalar sonuçsuz kaldı. Minik yaramazın ebeveynleri çareyi itfaiye ekiplerine haber vermekte buldu. Dört yaşındaki kız çocuğunun kurtarma çalışmaları ise tam 40 dakika sürdü. Sosyal medya kullanıcıları ise kız çocuğunun baş aşağı durduğu görüntüleri Halka filmindeki bir karaktere benzetti.
4 yaşındaki kız çocuğu evlerinin tavanında açılan delikten kafasını sarkıtınca hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Minik kızın anne ve babası tavandan sarkan adeta "kıl yumağı" görüntüsü karşısında şok olurken öte yandan korku filminden fırlamış gibi görünen bu kişinin aslında yaramaz kızları olduğunu fark etti.
Meraklı kızın kafası havalandırma montajı için bırakılan delikte sıkışıp kaldı. Aile, kızlarını kurtarmak için itfaiyeyi aramak zorunda kaldı. Öte yandan İtfaiye ekibi eve ulaştığında, tavandan baş aşağı sarkan uzun saçlarla kaplı kız çocuğu karşısında şaşkına döndü.
Ekip, kızı birinci katta baş aşağı tutarken bir itfaiyeci ise kızın kafasını yukarı doğru itmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
Ayrıca açıklığı genişletmek için pense kullanmayı deneyen itfaiye ekipleri bunun da başarısız olduğunu görünce kızın kafasına bitkisel yağ uyguladı ve onu dışarı çıkarmayı başardı.
Kurtarma çalışmalarının videosu sosyal medyada viral oldu.
Anshun İtfaiyesi'nden Yang Hao yerel medyaya, ekiplerin olay yerine ulaşmasından önce kızın bir saat boyunca deliğe sıkışmış şekilde kaldığını söyledi. Kurtarma ekibi, kızı kurtarmak için yaklaşık 40 dakika harcadı.
Daha sonra detaylı kontrol için hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu bildirildi.