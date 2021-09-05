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Giriş Tarihi: 5.9.2021 21:47 Son Güncelleme: 5.9.2021 21:57

Öğretmen ve babası feci kazada hayatlarını kaybetti

AA
Öğretmen ve babası feci kazada hayatlarını kaybetti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada öğretmen Nihal Bıkım (54) ve babası Fehmi Bıkım (90) hayatını kaybetti

Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu geçişi Çayırova ilçesi Şekerpınar yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametinde 1 panelvan, 1 yolcu otobüsü ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan öğretmen Nihal Bıkım, babası Fehmi Bıkım ile isimleri öğrenilemeyen annesi ve kardeşi yaralandı. Kazada ağır yaralanan öğretmen Nihal Bıkım ve babası Fehmi Bıkım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi ve annesinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Sapanca Kemalettin Sami Paşa Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan Nihal Bıkım ile babası Fehmi Bıkım'ın yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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Öğretmen ve babası feci kazada hayatlarını kaybetti
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