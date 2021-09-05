Okul çevrelerinde üst düzey güvenlik

Yarın başlayacak yüz yüze eğitim öncesi İçişleri Bakanlığı
okul ve çevrelerinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Yeni eğitim öğretim döneminde bin 54 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 6 bin 523 devriye ekibinde toplam 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacak. Okullarda, sabit olarak kolluk ve güvenli eğitim koordinasyon görevlileri bulunacak. Okulların giriş ve çıkış saatleri öncesi okul çevresinde ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde devriye-ekip personeli ile özel güvenlik görevlileri görev yapacak. Güvenlik kamera sistemi kurulan okulların çevre güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanabilmesi ve olayların kayıt altına alınması amacıyla görüntüler öncelikle okul yönetimleri tarafından izlenecek. Okul çevrelerinde uyuşturucu, uyarıcı maddelerle mücadele konusu başta olmak üzere açık sigara satışının önlenmesi de dahil her türlü önleyici tedbir alınacak.