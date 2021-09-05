Okuma azmiyle 5 diploma sahibi

Zonguldak
'ta yaşayan Necdet Kutoğlu, yaşam boyu eğitimin önemine olan inancı sayesinde beşinci üniversite diplomasını aldı. Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu Maden Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümündeki eğitimlerinin ardından kentte uzun yıllar telekomünikasyon sektöründe çalışan Kutoğlu, iş hayatını tamamladıktan sonra eğitim serüvenini sürdürmeye karar verdi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü birincilikle bitiren Kutoğlu, daha sonra aynı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümünü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programında aynı anda okumaya başladı.
Arkeoloji Bölümünü de hem birincilik hem de yüksek onur belgesi alarak bitiren Kutoğlu, okuma azmi ve kararlılığıyla çevresindekilere örnek oluyor. Bir sonraki hedefini yüksek lisans yapmak olduğunu belirten Kutoğlu "İmkanım olduğu sürece eğitim hayatımı sürdüreceğim" dedi.