Öz kızını yakarak öldüren cani baba sabıkalı çıktı

Aslen Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızları Amara ve Lamur Dwla (12) ile 4 ay önce Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Sıhmaksut Mahallesi'ndeki eve yerleşti. İnşaatlarda çalışan Ahmet Mohammad Dwla, kızı Amara'yı evlendirmek istedi. Kızının buna karşı çıkmasına kızan Ahmet Mohammad Dwla, Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Baba, sesin duyulmaması için yüksek sesle müzik açtı, sonra küçük kızıyla evden kaçtı.



Evden gelen sesler üzerine Kapıyı kırıp içeri giren komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Amara, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Amara Dwla'nın, hastaneye götürülürken 112 sağlık ekiplerine kendini babası ve kız kardeşinin yaktığını söylediği belirtildi. Amara'nın ifadesi üzerine harekete geçen polis, Ahmet Mohammad Dwla ile Lamur Dwla'yı yolda yürüdükleri sırada gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgusunda suçunu kabul etmeyen Ahmet Mohammad Dwla, önceki gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kızı Lamur Dwla (12) ise devlet koruması altına alındı.



13 yaşındaki kızını vahşice öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Mohammad Dwla'nın 4 eşli olduğu ortaya çıktı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin çalışmasıyla Dwla'nın daha önce Lübnan, Suriye, Hatay ve Gaziantep'te evlilik yaptığı belirlendi. 5 yıl önce Filistin'den önce Suriye'ye, daha sonra da Türkiye'ye yerleştiği belirlenen Ahmet Mohammad Dwla'nın Gaziantep'te evlendiği eşinin başka biriyle mesajlaştığı iddiasıyla üzerine kaynar su döktüğü, Hatay'da ise öldürdüğü kızı Amara Dwla'ya sarkıntılık yaptığı suçlamasıyla bir genci bıçakladığı için hakkında arama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Öldürülen Amara Dwla'nın annesinin ise Lübnan'da başka biriyle evli olduğu belirlendi. Lübnanlı anneye kızının ölüm bilgisinin iletildiği, Amara Dwla'nın cenazesine henüz sahip çıkan olmadığı için morgta bekletildiği ve 15 günlük süreçte teslim alınmaması halinde Şanlıurfa'da kimsesizler mezarlığına defnedileceği bildirildi.