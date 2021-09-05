Şanlıurfa Belediyesi ücretsiz hizmet verecek

2 yıla aşkın bir süredir dünyayı etkisi altına alan pandeminin etkilediği alanların başında gelen eğitimde de yüz yüze eğitim kaldırılmış ve uzaktan eğitim modeline geçilmişti.



Türkiye'de de koronavirüs aşısının uygulanmasıyla birlikte okullar uzun bir aradan sonra alınan karar ve tedbirler kapsamında yarın açılıyor. Okullar koronavirüse karşı önlemini alırken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de ilk gün için öğrencilere sürpriz yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı şehir içi otobüsler, yüz yüze eğitimin ilk gününde ücretsiz şekilde hizmet verecek. Duyuruyu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Zeynel Abidin Beyazgül; "Ders zili çalıyor, heyecanlı mısınız çocuklar? Pazartesi günü heyecanınıza biz de ortak oluyoruz. Öğrenci kartlarınızı evde unutursanız hiç telaş yapmayın. Toplu ulaşım ilk gün ücretsiz" ifadelerine yer verdi.