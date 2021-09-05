Şanlıurfa’da otoparkta yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan otoparkta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Şans eseri yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken araçlarda ve otoparkta maddi hasar meydana geldi Yangının çıkış nedeni araştırılıyor