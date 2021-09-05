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Giriş Tarihi: 5.9.2021 11:32

Şanlıurfa'da otoparkta yangın çıktı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otoparkta yangın çıktı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir otoparkta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan otoparkta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Şans eseri yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken araçlarda ve otoparkta maddi hasar meydana geldi Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

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Şanlıurfa'da otoparkta yangın çıktı
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