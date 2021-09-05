Şanlıurfa’da otomobil takla attı

Kaza, Karaköprü İlçesine bağlı Diyarbakır Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Diyarbakır Yolu üzerinde seyir halinde olan 07 ZV... plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kontrolden çıktıktan sonra refüje çarpan otomobil savrularak takla attı. Çarpmanın etkisi ile savrulup takla atan otomobildeki sürücü yaşanan kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.