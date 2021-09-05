Skandalı SABAH duyurmuştu! AK Parti’den tepki: Vebali İBB’nin boynuna

ADALAR'DA, PENDİK'TE VE ESENYURT'TA...

İBB yönetimindeki barınaklarda bulunan hayvanların da içler acısı durumda olduğunu belirten Süslü "Tepeören'de yüzlerce kedi ve köpek cesedi çukura atıldı. Kimisi yanmış kimisinin de bazı uzuvları kesilmiş vaziyetteki hayvanlar üzerleri toprakla dahi örtülmeden üst üste atılıp bırakılmış. İBB'ye ait Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ndeki bu vahşete ilişkin İBB Başkanı itiraf niteliğinde bir paylaşım yaptı. 'Soruşturuyoruz' demesine rağmen haftalardır konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Oysi AK Parti olarak İstanbul'da dünyanın en büyük ve en modern hayvan bakımevlerini inşa ettik. Ameliyattan kısırlaştırmaya, aşılamadan muayeneye kadar pek çok farklı branşta, uzman veterinerlerin ve tecrübeli personellerin marifetiyle, sahipsiz sokak hayvanlarına en güzel şekilde hizmet veriliyordu. Şimdi ise CHP elinde İBB barınaklarında hayvanların bakımları ihmal ediliyor, vatandaşların talep ve şikayetlerine cevap verilmiyor, hayvanseverlerin tedavi için teslim ettiği hayvanların akıbeti hakkında bilgi verilmiyor" dedi.