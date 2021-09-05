Skandalı SABAH duyurmuştu! AK Parti’den tepki: Vebali İBB’nin boynuna

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'da katledilen atların ve Pendik'te hayvan barınağında ortaya çıkan toplu kedi köpek mezarlığının ardından yeni bir skandalla çalkalanıyor. Esenyurt'ta İBB ekipleri tarafından kısırlaştırma işlemi yapılmak üzere 26 Ağustos günü toplanan ve ameliyatın hemen ardından 10 gün müşahede altında tutulmaması gerekirken sokağa atılan bir köpek, iç organları dışarı sarkmış halde vatandaşlar tarafından bulunmuştu. İBB ve Esenyurt Belediyesi'ni arayan vatandaşlar yanıt alamayınca kanlar içerisindeki köpeği hayatta tutabilmek için veterinere götürmüş ancak zavallı köpek yaşam mücadelesini kaybederek yürekleri sızlatan bir biçimde hayatını kaybetmişti. SABAH'ın skandal ölümü duyurmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, gündeme bomba gibi düşen olayın ardından il binası önünde basın açıklaması düzenledi.
Esenyurt’ta vicdanları sızlatan görüntü! İBB’ye tepki yağıyor | Video
CHP'Lİ İBB'NİN İHMALİ ÖLDÜRDÜ
Zavallı köpeğin ölümünde İBB'nin Esenyurt Belediyesi'nin büyük ihmali bulunduğunu belirten Ak Parti İstanbul İnsan Hakları Birim Başkanı Yıldız Konal Süslü, zavallı köpeği ölüme götüren skandallar zincirini şu ifadelerle gözler önüne serdi: CHP'li Esenyurt Belediyesi, 26 Ağustos'ta sokak köpeğini kısırlaştırmak için İBB'ye teslim ediyor. İBB 27 Ağustos'ta kısırlaştırma işlemini tamamlayıp köpeği Esenyurt Belediyesi'ne teslim ediyor. Zavallı köpek en az 10 gün müşahede altında tutulması gerekirken önemsemeyip sokağa atılıyor. Dikişleri patlayıp iç organları sarkan köpek, hayvanseverlerin fark etmesi üzerine İBB ve Esenyurt Belediyesi'ne bilgi veriyor, ancak hiçbir şekilde ilgilenilmiyor. Bunun üzerine hayvanseverler köpeği özel veterinere götürüyor ancak zavallı köpek zamanında müdahale edilemediği için ölüyor. Acı içinde can veren bu hayvan vebali CHP'li İBB ve Esenyurt Belediyesi yetkililerin üzerindedir" ifadelerini kullandı.
ADALAR'DA, PENDİK'TE VE ESENYURT'TA...
İBB yönetimindeki barınaklarda bulunan hayvanların da içler acısı durumda olduğunu belirten Süslü "Tepeören'de yüzlerce kedi ve köpek cesedi çukura atıldı. Kimisi yanmış kimisinin de bazı uzuvları kesilmiş vaziyetteki hayvanlar üzerleri toprakla dahi örtülmeden üst üste atılıp bırakılmış. İBB'ye ait Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ndeki bu vahşete ilişkin İBB Başkanı itiraf niteliğinde bir paylaşım yaptı. 'Soruşturuyoruz' demesine rağmen haftalardır konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Oysi AK Parti olarak İstanbul'da dünyanın en büyük ve en modern hayvan bakımevlerini inşa ettik. Ameliyattan kısırlaştırmaya, aşılamadan muayeneye kadar pek çok farklı branşta, uzman veterinerlerin ve tecrübeli personellerin marifetiyle, sahipsiz sokak hayvanlarına en güzel şekilde hizmet veriliyordu. Şimdi ise CHP elinde İBB barınaklarında hayvanların bakımları ihmal ediliyor, vatandaşların talep ve şikayetlerine cevap verilmiyor, hayvanseverlerin tedavi için teslim ettiği hayvanların akıbeti hakkında bilgi verilmiyor" dedi.
SOKAK HAYVANLARI ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN
Süslü'nün ardından 2 sene önce sokaktan sahiplenmiş olduğu Fındık isimli köpeğiyle birlikte söz alan Yerel Hayvan Koruma Görevlis Günay İbicioğlu "Biz sürekli besleme yapıyoruz. İBB kısırlaştırma işlemleri için hayvanları topluyor, sonra o hayvanlara ne oluyor bilmiyoruz. Baktığımız sokak hayvanları üzerinden ellerinizi çekin. Bu işleri yapan insanlar iş olarak yapmasınlar, vicdani perspektif gerekiyor, hayvan sevgisi olmadan olacak iş değil. Ormanda köpeklerin bulunduğu alanlarda besleme yaparken 6 yavru ve bir anne kedi olduğunu fark ettik. Bunun anlamı şu, İBB yetkilileri "biz öldüremiyoruz, köpekler öldürsün" diyor. Bu na dur demek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İbicioğlu'nun kucağında taşıdığı Fındık isimli köpek, 2 yıl önce sokakta yaralı olarak bulunmuş. Arka bacağı kırık, ve tüfekle vurulmuş halde bulunan Fındık'ın vücudundan 30 adet saçma çıkmış. Hekimlerin "narkozdan çıkamaz" diyerek ameliyat etmeyi reddettiği Fındık, İbicioğlu'nun şevkat dolu göğsünde 2 yıldır hayata tutunuyor.