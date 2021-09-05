Şoförün inadı 6 cana mal oldu

Tekirdağ
'da, bariyerler kapalı olmasına rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalışan servis minibüsüne yük treni çarptı. Gece mesaisinden çıkan 4'ü kadın 6 tekstil işçisi ölürken, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazadan 30 saniye önce, başka bir otomobilin de bariyerler arasından geçtiği görüldü. Ergene ilçesine bağlı Velimeşe mahallesinde servis şoförlüğü yapan Bilal Küllü, bir tekstil fabrikasında çalışan ve dün sabah gece vardiyasından çıkan işçileri, evlerine götürmek üzere yola çıktı. Mahalledeki hemzemin geçide geldiğinde bariyerlerin kapalı olduğunu gören Küllü, trenin geçip açılmalarını beklemek yerine, aralarından karşıya geçmek istedi. Ancak bu sırada Edirne yönünden gelen ve Kapıkule-Halkalı seferini yapan yük treni, servis minibüsüne çarptı.
30 SANİYE ÖNCE ARAÇ GEÇTİ
Takla atan ve hurdaya dönen minibüste bulunan işçilerden Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksu, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce ve Nusret Açıkgöz öldü. 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı. Kazadan yaralı kurtulan sürücü Bilal Küllü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Bu arada kaza anı bariyerin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, karşı şeritteki araçlar, bariyer kapalı olduğu için beklerken, önce bir otomobil, bariyerlerin arasından geçiyor. 30 saniye sonra da arkasından gelen Bilal Küllü, yine aradan geçmeye çalışırken, tren çarpıyor.
TCDD'DEN AÇIKLAMA
TCDD
Genel Müdürlüğü ise kazanın meydana geldiği hemzemin geçidin bariyerli, flaşörlü ve korumalı olduğunu, olay anında da bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyette bulunduğunu belirterek, buna rağmen işçi servis minibüsünün geçmeye çalıştığını vurguladı.
VALİ: SÜRÜCÜ HATASI KAYNAKLI
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesinde 6 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin, "Bu kaza incelendiğinde görüyoruz ki sadece sürücü hatasından kaynaklanıyor" dedi. Çorlu Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde yaralıları ziyaretinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Yıldırım, "Işıklandırma sistemi var, sesli sistem var ve hepsi çalışıyor. Bütün araçlar duruyor, orada motosiklet var o duruyor. Fakat bu sürücü aceleci davranmış, sabırsız davranmış ve kapalı bariyeri es geçmek suretiyle gelen yük treninin önüne çıkıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil" dedi. AA