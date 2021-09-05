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Giriş Tarihi: 5.9.2021 14:47 Son Güncelleme: 5.9.2021 14:47

Son Dakika: Balıkesir Burhaniye'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den son depremler duyurusu

Son Dakika: Balıkesir Burhaniye’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli’den son depremler duyurusu

AFAD’tan yapılan son dakika açıklamasına göre, Balıkesir’de 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 14.13’te gerçekleşen depremin yerin 9.87 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Balıkesir'de meydana gelen deprem kısa süreli panik yaşatırken, sosyal medyada konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi

AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, Balıkesir'de 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 14.13'te gerçekleşen depremin yerin 9.87 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Balıkesir'de meydana gelen deprem kısa süreli panik yaşatırken, sosyal medyada konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi

BALIKESİR'DE MEYDANA GELEN DEPREMİN AYRINTILARI

Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Edremit Korfezi, 4.52 km. Burhaniye (Balikesir)
Tarih-Saat : 05.09.2021, 14:13:51 TSİ
Enlem : 39.5263 N
Boylam : 26.8848 E
Derinlik : 9.87 km

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Son Dakika: Balıkesir Burhaniye'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den son depremler duyurusu
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