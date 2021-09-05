Son dakika | Tekirdağ’daki kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti! İfadesi alınamadı

TEKİRDAĞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da, dün yaptığı açıklamada, kazanın sürücü hatasından kaynaklandığı söyledi. Vali Yıldırım, "Bu kaza incelendiğinde görüyoruz ki sadece sürücü hatasından kaynaklanıyor. Çünkü orada bir hemzemin geçidi var, önemli bir giriş noktasıdır orası. Gerek demir yolları, gerek diğer kurumlarımız bütün tedbirler alınmış durumda. Orada karşılıklı bariyerler var, zaten videolarda görmüşsünüzdür. Işıklandırma sistemi var, sesli sistem var ve hepsi çalışıyor. Bütün araçlar duruyor, orada motosiklet var o duruyor. Fakat bu sürücü aceleci davranmış, sabırsız davranmış ve gelen yük treninin kapalı bariyeri es geçmek suretle gelen yük treninin önüne çıkıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Tamamen sürücü hatasına benziyor. Savcılık, adliye ve jandarmamız bunları inceliyor ve gereken hükmü vereceklerdir. Şu an bizim videolardan görebildiğimiz kadarıyla durum şu an böyle" dedi.