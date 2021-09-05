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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 5 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 5.9.2021 19:28 Son Güncelleme: 5.9.2021 19:28

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 5 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 5 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftanın 3 günü yapılan MPİ canlı çekilişle şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları, bugün bir kez daha belirlenerek oyunu oynayan şans oyunu severlere ilan edilecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Süper Loto ortaklığında yapılan canlı çekiliş sonrasında kazandıran numaraları öğrenmek ve bilet sorgulama yapmak isteyenler 5 Eylül MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi ile 5 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları.

Milli Piyango Online aracılığı ile yapılan MP TV - Youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (5 Eylül 2021 Pazar) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan canlı çekilişe kupon doldurarak dahil olanlar şanslı numaralarla bilet sorgulama yapmak isteyerek 5 Eylül MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (5 EYLÜL)

5 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 5 Eylül Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 5 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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