Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada

Sancaktepe'de yol kesişiminde çarpışan iki iki otomobilden biri takla atarak yan yattı. Kaldırımda yürüyen vatandaş ise takla atıp üzerine doğru sürüklenen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kaza anı ve yayanın otomobil altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.