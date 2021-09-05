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Giriş Tarihi: 5.9.2021 10:55 Son Güncelleme: 5.9.2021 10:56

Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada

İHA
Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada

Sancaktepe'de takla atan aracın altında kalmaktan son anda kıl payı kurtulan vatandaşı yaşadığı o anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.

Sancaktepe'de yol kesişiminde çarpışan iki iki otomobilden biri takla atarak yan yattı. Kaldırımda yürüyen vatandaş ise takla atıp üzerine doğru sürüklenen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kaza anı ve yayanın otomobil altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sancaktepe'de 18 Ağustos tarihinde meydana geldi. Seyir halinde olan iki otomobil, yol kesişiminde karşı karşıya geldi. Otomobillerin duramayarak birbirlerine çarpmasıyla kaza meydana geldi. Otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle takla atıp sürüklenerek yan yattı.

O sırada kaldırımın kenarından yürüyen bir vatandaş, üzerine doğru sürüklenen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Otomobilin teğet geçtiği vatandaş, bir süre olayın şokunu üzerinden atamayarak aracı izledi. Yan yatan aracın sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi.

Yol kesişiminde çarpışan araçlardan birinin takla atıp yan yattığı ve yayanın araç altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada
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