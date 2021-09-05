TEKNOFEST elektrikli araç yarışlarında ödüller sahiplerini buldu

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Kocaeli Körfez Yarış Pistinde gerçekleşti. Yarışmada dereceye giren Lise ve üniversite takımları düzenlenen tören ile ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın elinden aldı.

ESKİDEN FARKINDALIKTI



Ödül töreninde konuşan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, "Büyük emekler harcayarak buraya geldiniz. Buraya gelerek yeni şeyler öğreniyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz. Biz bu yarışmaları 17 yıldır gerçekleştiriyoruz. O zamanki amacımızı elektrikli araçlar konusunda farkındalık oluşturmaktı. Şimdi ise bu bir gereklilik ve zorunluluk haline geldi. Ülkemizin geleceği için önemli adımlar atıyoruz. Sizlere ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu yarışmalar eskiden sessiz geçiyordu son 4 yıldır TEKNOFEST kapsamında yapılıyor ve daha güzel geciriyoruz" dedi.

DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise "Türkiye sanayi ve teknolojide her geçen gün güçleniyor. Bunu sağlayan ve gelecekte sağlayacak olan sizlersiniz. Bizlerde sizin bunu yapmanız için sizlere elimizden gelen desteği veriyoruz. Bundan sonrada vermeye devam edeceğiz" dedi. konuşmalar sonrasında ödül törenlerine geçildi.



LİSELER ARASI EC PERFORMANS ÖDÜLLERİ

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: NÖTRİNO-88

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: E-CARETTA

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: YEŞİLYURT TAKIMI

ULUSLARARASI EC PERFORMANS ÖDÜLLERİ

ELEKTROMOBİL ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: EVA TEAM

ELEKTROMOBİL İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: SAMÜELAR

ELEKTROMOBİL BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: YOMRA GENÇLİK MERKEZİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ TOPLULUĞU

HİDROMOBİL BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: YTÜ-AESK_H



LİSELER ARASI YARIŞMADA ÖDÜL ALANLAR

THE GACA.

MUTEG EA

WOLFMOBİL

İSTİKLAL EC

AAATLAS

LİSELER ARASI GÖRSEL TASARIM ÖDÜLÜ

E-GENERATION TECHNIC

CEZERİ YEŞİL

MEGA SOLO

ESATAMAT

LİSELER ARASIYERLİ TASARIM ÖDÜLÜ

E CARETTA

YEŞİLYURT BİLGİ EVİ

TEAM MOSTRA