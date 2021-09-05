Tren kazasında ölen Nebibe, ’Kelle koltukta gidiyoruz’ demiş

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerden geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren Nebibe Korkmaz'ın, 3 yıldır tekstil fabrikasında görev yaptığı belirtildi. Korkmaz için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Garaj Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Korkmaz'ın annesi Sevcan, babası Fikret, kız kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anne Korkmaz, kızının tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü.

SON DAKİKA: Tekirdağ'da trenin minibüse çarpma anı görüntüleri ortaya çıktı! 6 ölü 6 yaralı... Dehşet anı kamerada

'SERVİS SÜRÜCÜSÜ ÇOK HIZLI KULLANIYOR'

Cenazede taziyeleri kabul eden baba Fikret Korkmaz, kızının servis şoföründen hız nedeniyle şikayetçi olduğunu belirterek, "Kızım, 'Baba kelle koltukta gidip geliyoruz. Servis sürücüsü çok hızlı kullanıyor. Allah'a emanetiz' dedi bana" diye konuştu. Nebibe Korkmaz, cenaze namazının ardından Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nebibe Korkmaz'dan geriye 29 Haziran'da kutladığı doğum gününden görüntüler kaldı. İş yerinde arkadaşları tarafından doğum günü kutlanan Korkmaz'ın yaşadığı mutluluk görülüyor.