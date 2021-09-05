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Giriş Tarihi: 5.9.2021

Vaka sayısı 20 bin 33, vefat 278

ANKARA
Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de dün 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 464 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79.55, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61.45 olarak gerçekleşti. Türkiye'de düne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 761 bin 208'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylül'de, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı" dedi.
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Vaka sayısı 20 bin 33, vefat 278
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