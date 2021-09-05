Yanlış hedef infazı! Patronu değil çalışanı öldü

İstanbul Sarıyer'de 25 Ağustos günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emlakçı Hasan D. ile müteahhit İbrahim K. arasında olaydan kısa bir süre önce bir tartışma yaşandı. Tartışma bittikten bir kaç saat sonra aynı iş yerine motosiklet ile iki şüpheli geldi. Kasklı maskeli şüphelilerden biri iş yerinin kapısını açıp peş peşe ateş etmeye başladı. O sırada koltukta oturan Kemal Kavraz ağır yaralandı. Şüpheli geldiği motor ile olay yerinden hızla kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kemal Kavraz hayatını kaybetti.