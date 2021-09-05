Yanlış hedef infazı! Patronu değil çalışanı öldü

İstanbul Sarıyer'de 25 Ağustos günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emlakçı Hasan D. ile müteahhit İbrahim K. arasında olaydan kısa bir süre önce bir tartışma yaşandı. Tartışma bittikten bir kaç saat sonra aynı iş yerine motosiklet ile iki şüpheli geldi. Kasklı maskeli şüphelilerden biri iş yerinin kapısını açıp peş peşe ateş etmeye başladı. O sırada koltukta oturan Kemal Kavraz ağır yaralandı. Şüpheli geldiği motor ile olay yerinden hızla kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kemal Kavraz hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği iki şüphelinin peşine düştü. Bu sırada emlakçı ile olaydan kısa bir süre önce tartışma yaşayan müteahhit ibrahim K.'da gözaltına alındı. İbrahim K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çalışmaların devamında olayı gerçekleştiren şüpheliler Mustafa F. (28) ve Ersin Y. (22)'de Beşiktaş'ta gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin Kemal Kavraz ile aralarında husumet olduğu öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"OĞLUMU ÇALDILAR"
SABAH'a açıklamalarda bulunan Kavraz'ın babası Akif Kavraz; "O adam oğlumu alacak verecek işinde neden muhattap ediyor. Oğlumu elimden çaldılar, dağ gibi oğlum gitti. Adalet bunun üzerine gitsin" dedi.
CİNAYET ANI KAMERADA
Öte yandan konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde şüphelilerin motorla olay yerine geldikleri yüzü maskeli şüphelinin kapıyı açıp Kavraz'a peş peşe ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor.
ASIL HEDEF ŞAŞTI
Öte yandan konuyla ilgili ortaya atılan iddiada asıl hedefin Kemal Kavraz değil onun patronu olduğu öne sürüldü. İş yerine gelen şüpheliler karşılarına Kavraz çıkınca ona ateş ettikleri iddia edildi.