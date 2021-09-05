Yargıyı ikiye bölen cinsel ilişki kararı!

İstanbul'da yaşayan çift, evliliklerinden bir süre sonra cinsel ilişkinin gerçekleştirilememiş olması nedeniyle "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" hukuki sebebiyle karşılıklı boşanma davası açtı. Kadın cinsel ilişkinin, erkeğin yaşadığı sertleşme sorunu nedeniyle gerçekleşemediğini, erkek ise kadının vajinusmus hastası olması ve cinsel ilişkiye yanaşmaması nedeniyle gerçekleştirilemediğini ileri sürdü. Kadın dilekçesinde, erkekte sertleşme sorunu olması nedeniyle cinsel ilişkiye giremediklerini, halen bakire olduğunu, erkeğin ise kendisine "Kadınlığını yapamıyorsun" diyerek psikolojik baskı uyguladığını, hocaya götürmeyi teklif ettiğini, evin anahtarını değiştirdiğini ve kendinde olan sertleşme probleminin tedavisine yanaşmadığı öne sürdü. Kocası ise cevap ve karşı dava dilekçesinde kadının vajinusmus rahatsızlığı nedeni ile cinsel ilişkinin gerçekleştirilemediğini, kadının "Sen erkek misin? Erkekliğin yok" diyerek kendisini aşağıladığını ve iftira ettiği, ailesine hakaret ve intihara teşebbüs ettiği belirtti.

MAHKEME HASTANE YOLUNU GÖSTERDİ

İstanbul'da görülen boşanma davasında erkek ve kadın mahkeme tarafından tam teşekküllü hastaneye sevk edildi. Hastane raporunda erkeğin cinsel ilişkiyi gerçekleştirmeye engel herhangi bir fiziksel ve cinsel rahatsızlığının bulunmadığı heyet raporu ile belirlenirken kadının "Vajinusmus" hastası olduğu ayrıca kasılma, gerilme, depresif nöbet, uyku bozukluğu, intihar girişimi hikayelerinin yer aldığı rapor da verildi. Yargılama aşamasında kadının tam teşekküllü hastaneden alınan heyet raporunda "Vajinusmus" hastalığının bulunduğu ve taraflar arasındaki cinsel ilişkinin gerçekleştirilememesinin mevcut bu rahatsızlığın sonucu olduğunun belgelendi.

KARAR HATALI "ERKEK KUSURLU DEĞİL"

Yerel mahkeme, kadının tam kusurlu olduğunu, erkeğin ise kusursuz olduğu belirtti. Kadının istinaf mahkemesine gitmesi üzerine ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, kadının "Vajinusmus" olduğunu, erkeğin fizyolojik bir rahatsızlığının bulunmadığının bilinmesine rağmen, yeni bir gerekçe ekleyerek kadının "vajinusmus" rahatsızlığının tedavisine, erkeğin yardımcı olmadığını belirterek kadının kusursuz, erkeğin tam kusurlu olduğu gerekçesiyle kararı onadı.

KADIN KUSURUNU GİZLEYİP ERKEĞİ SUÇLADI

Bu kez dava dosyası Yargıtay'a geldi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi erkek tarafından temyiz edilen dava dosyasıyla ilgili ayrıştı. Üyelerden ikisi Bölge Adliye Mahkemesinin kararına itiraz ederken diğer 3 üye oy çokluğuyla kararın onanmasına karar verdi. Karşı oy kullanan 2. Hukuk Dairesi üyesi, Bölge Adliye Mahkemesinin yeni bir gerekçe ekleyerek; "kadının vajinusmus rahatsızlığının tedavisine, erkeğin yardımcı olmadığını" hususun eklendiğini belirten üye, "kusur durumunu tam olarak değiştirilerek kadının kusursuz, erkeğin tam kusurlu olduğu belirtilmiştir. Kadının tedavisine destek vermediği veya yardımcı olmadı diye bir savının bulunduğunun kabulü hem hukuk usulü kurallarına ve hem de hayatın olağan akışına aykırıdır. Kaldı ki böyle bir iddia ileri sürülmemiştir. Kusur durumuna uygun olmayan gerekçeyle verilen bölge adliye mahkemesi kararının ve bu kararın onanması yönündeki sayın çoğunluğun görüşünün yerinde olmadığı görüş ve kanaatiyle onama kararına karşıyım" dedi.

TEDAVİYLE İLGİLENMEMEK ERKEĞİN HATASI DEĞİL

Karara karşı oy yazan diğer üye ise kadının cinsel birleşmenin erkekten kaynaklandığını içeren sorun olduğunu öne sürdüğünü, bu sorunun tedavisinden kocasının kaçtığını iddia ettiğini ancak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden alınan raporda erkekte herhangi bir rahatsızlık bulunmadığının saptandığını belirterek vajinusmus hastalığının tedavisi ile ilgilenmeme sorununun erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceğini kaydetti. Hukuk dairesi üyesi, erkeğin davasının kabulünün gerektiğini, bu nedenle hükmün bozulması gerektiğinden onama kararına katılmadığını vurguladı.