Yazıklar olsun!

Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesine bağlı Çengelli köyünün Kayacık mevkisindeki sulama göletinde telef olmuş çok sayıda balık olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri gölette inceleme yaptı. Ekipler, Kayabeyli köyünde faaliyet gösteren E.Ö'ye ait hayvan çiftliğinden, sıvılaştırılmış hayvan gübresinin borular aracılığıyla gölete akıtıldığını tespit etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri işletmeye 96 bin 525 lira ceza kesti. Çengelli Köyü Muhtarı Rahim Cumalı, "Artık gölette hayvanlarımıza su içiremeyeceğiz. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz" dedi.